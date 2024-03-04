السفيرة الأمريكية بالقاهرة تعرب عن سعادتها بزيارة الأقصر.. صور

أعربت هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين، عن سعادتها بالزيارة الأولى لمحافظة الأقصر، متمنية المزيد من التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات بين الجانبين خاصة في مجال السياحة والآثار ومختلف مجالات التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة الأمريكية، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والوفد المرافق، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك.

وثمن محافظ الأقصر، جهود الوكالة الأمريكية المستمرة لبرامج التنمية في المحافظة، مشيدًا بمشروعات التعاون المشتركة التي تستهدف تطوير المواقع الأثرية ووكالة الجداوي في إسنا، معربًا عن تطلعه نحو مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

واستعرض عددًا من مشروعات المحافظة وخاصة مشروعات البنية التحتية والمشروعات الزراعية والمناطق الصناعية، وإنجازات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي تستهدف تحسين جودة الحياة لـ 60 مليون مواطن مصري، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وجهود المحافظة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ومن جانبه، أكد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اهتمام الوكالة بالتعاون الفعال مع المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الأقصر من المحافظات الواعدة.

تأتي زيارة السفيرة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها، على هامش زيارتها لمحافظتي الأقصر وسوهاج وزيارة المواقع الأثرية بالمحافظتين.

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