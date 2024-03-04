ads
الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

السفيرة الأمريكية بالقاهرة تعرب عن سعادتها بزيارة الأقصر.. صور

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين، عن سعادتها بالزيارة الأولى لمحافظة الأقصر، متمنية المزيد من التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات بين الجانبين خاصة في مجال السياحة والآثار ومختلف مجالات التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة الأمريكية، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والوفد المرافق، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك.

وثمن محافظ الأقصر، جهود الوكالة الأمريكية المستمرة لبرامج التنمية في المحافظة، مشيدًا بمشروعات التعاون المشتركة التي تستهدف تطوير المواقع الأثرية ووكالة الجداوي في إسنا، معربًا عن تطلعه نحو مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

واستعرض عددًا من مشروعات المحافظة وخاصة مشروعات البنية التحتية والمشروعات الزراعية والمناطق الصناعية، وإنجازات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي تستهدف تحسين جودة الحياة لـ 60 مليون مواطن مصري، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وجهود المحافظة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ومن جانبه، أكد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اهتمام الوكالة بالتعاون الفعال مع المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الأقصر من المحافظات الواعدة.

تأتي زيارة السفيرة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها، على هامش زيارتها لمحافظتي الأقصر وسوهاج وزيارة المواقع الأثرية بالمحافظتين.

زيارة السفيرة الأمريكية (9)
زيارة السفيرة الأمريكية (9)
زيارة السفيرة الأمريكية (7)
زيارة السفيرة الأمريكية (7)
زيارة السفيرة الأمريكية (8)
زيارة السفيرة الأمريكية (8)
زيارة السفيرة الأمريكية (5)
زيارة السفيرة الأمريكية (5)
زيارة السفيرة الأمريكية (4)
زيارة السفيرة الأمريكية (4)
زيارة السفيرة الأمريكية (6)
زيارة السفيرة الأمريكية (6)
زيارة السفيرة الأمريكية (3)
زيارة السفيرة الأمريكية (3)
زيارة السفيرة الأمريكية (1)
زيارة السفيرة الأمريكية (1)
زيارة السفيرة الأمريكية (2)
زيارة السفيرة الأمريكية (2)
الوكالة الأمريكية حياة كريمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج الأقصر السياحة والآثار