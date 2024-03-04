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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

آداب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للسعادة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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نظمت أسرة أبدا بكلية الآداب جامعة عين شمس احتفالية اليوم العالمي للسعادة والذي يوافق ال 20 من مارس وقد شارك في الاحتفالية جميع طلاب الكلية من ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب مركز الإبصار الإلكتروني. 

واشتمل اليوم على بعض الألعاب المهارية التي تعتمد على التركيز وسرعة البديهة أضافه إلى عربات الحلوى وبعض الهدايا والمفاجأت التي تم تقديمها للطلبة.

وعبرت حنان كامل عن سعادتها بإقامة هذه الاحتفالية التي أضفت جوا من البهجة والمرح على جميع الطلاب.

ورحبت بطلاب مركز الإبصار الإلكتروني، واستقبلت الطالبة أميرة عزت التي تتمتع بموهبة غنائية فريدة والتي تم استضافتها في حفله قادرون باختلاف فى نسختها الخامسة.

اداب عين شمس الاحتياجات الخاصة اليوم العالمي للسعادة ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون باختلاف