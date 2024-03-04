المشدد 6 سنوات لعاطل لحيازته فرد خرطوش ومواد مخدرة بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 6 سنوات لحيازة فرد خرطوش، وطلقات نارية لذات العيار ومواد مخدرة بمنطقة المطرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام عاطل الاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته بندقية خرطوش فرد خرطوش عدد من الطلقات كمية لمخدر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام 2 ميزان حساس ومبلغ مالى متحصلات نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته إعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.