وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الجيزة الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم اجتماعًا مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

وفى بداية اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة الإجراءات التى اتخذتها المحافظة للاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم والتأكد من إلتزام التجار بأسعار السلع الأساسية والتخفيضات المعلنة والتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ.

حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى وجود متابعة يومية من القطاعات المعنية بالوزارة للتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ والمبادرات المجتمعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبتخفيضات كبيرة وجودة مناسبة خاصة فيما يخص احتياجات الأسر لشهر رمضان المبارك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة التخفيضات المعلنة من قبل المنافذ للتأكد من عدم التلاعب فى الأسعار.

وقال اللواء هشام آمنة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتابع عبر تقارير دورية جهود المحافظات في هذا الملف الحيوي وتنفيذ العديد من الخطط للتخفيف عن كاهل المواطنين إلى جانب تكاتف جهود كافه الأجهزة ممثلة فى القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين بالتعاون مع المحافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ومن جانبه قال اللواء أحمد راشد أن المحافظة شهدت التوسع فى إقامة العديد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم المحافظة الآن حوالى 400 منفذ ثابت ومتحرك تتبع مختلف الجهات بالدولة للوصول لكافة أنحاء المحافظة وجميع التجمعات السكنية.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية للتأكد من جودة السلع المعروضة وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.

وحرص وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع على التعرف من اللواء أحمد راشد على أخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بقرى مركزي الصف وأطفيح والتى تتضمن أكثر من 1200 مشروع خلال المرحلة الأولى لدعم البنية التحتية والارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة نهو كافة الأعمال بالقرى.

ومن جانبه قال اللواء هشام آمنة أن الفترة الحالية شهدت التشغيل التجريبي للعديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها في مركزي اطفيح والصف ودخولهم الخدمة الفعلية أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك جولات ميدانية علي مدار الأسبوع لباقى المشروعات المستهدفة علي ارض الواقع لحل اي مشكلات او تحديات تواجه عمليات التنفيذ لدخولها الخدمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك جولات ميدانية من فرق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة على أرض القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولي للمتابعة مع فرق المحافظات والجهات المنفذة للمشروعات وبصفة خاصة مشروعات الإدارة المحلية من الأسواق والمواقف وغيرها.

ومن جانبه قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت ٩٢٤ مشروع لخدمة حوالي ٨٥٠ ألف مواطن والتي تشمل محطات لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ومدارس ومراكز صحية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء بنسبة ١٠٠% من المشروعات فى 7 قطاعات تنموية وخدمية بالقري المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة وشملت الانتهاء من عدد ١٠٢ مشروع بقطاع التعليم وعدد ٤٣ مشروع بقطاع الشباب والرياضة وعدد ١١ مجمع حكومي بالقطاع الخدمى وعدد ١١ مجمع زراعي متكامل بالقطاع الزراعى وعدد 33 مكتب بريد وتجهيزهم بالاثاث اللازم بالإضافة إلي ١٦ وحدة إسعاف و٦ نقاط شرطية فضلآ عن وصول نسب الإنجاز إلى أكثر من 90 % بقطاع شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية حيث تم الانتهاء من 36 مشروع وجارى انجاز 6 مشروعات آخرى بالإضافة إلي الانتهاء من 22 مشروع للوحدات الصحية وعدد 8 منشأت بقطاع التضامن الاجتماعى إلى جانب الانتهاء من تبطين ٢٤ ترعة وجارى الاستكمال للانتهاء من كافه المشروعات.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ المشروعات المدرجه بقطاع الأسواق والمواقف الحضارية بنسب تتعدى 90% والتى سيكون لها اثر كبيرًا فى التيسير على مواطنى قرى حياه كريمة وتسهيل سبل المعيشة.

كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعام المالى الجاري وخاصة تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة وتطوير المناطق غير المخططة والأسواق بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة تنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة على أفضل جودة ممكنة لتحقيق رضا المواطنين عنها والتعامل مع أى تقصير من الشركات المنفذة وفقًا للاجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة جهود الأجهزة التنفيذية بالجيزة بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ علي الأراضي الزراعية.

حيث شدد اللواء هشام آمنة علي أهمية التعامل بكل حسم مع أى مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المعتدين والتصدي لمحاولات البناء المخالف.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة متابعة منظومة المتغيرات المكانية بمحافظ الجيزة وإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية أو الأراضى أملاك الدولة فورًا فى المهد.

ومن جانبه أوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تمكنت خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ من إزالة 150 حالة تعدي تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف، لافتًا إلى توجيهاته المستمرة لرؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية في أعمال المرحلة الثانية للموجة الـ٢٢ بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء.

واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات بالجيزة مع اللواء أحمد راشد فى ظل المشروعات القومية التى تجري على أرض المحافظة والاستمرار فى تحسين مستوي النظافة بجميع الشوارع والميادين فى كافة أنحاء المحافظة، وأوضح اللواء هشام آمنة أن هناك اهتمام كبير من فخامة رئيس الجمهورية بملف النظافة فى جميع المحافظات ورفع كفاءة المنظومة بصورة مستمرة.

وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بملف النظافة والذي يأتي علي رأس أولويات أجندة العمل اليومية والدفع بالمعدات اللازمة للمناطق الحيوية وذات الكثافات السكانية العالية لتحسين مستوى النظافة حيث يتم رفع ١٢ ألف طن مخلفات يوميًا.