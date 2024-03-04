كنوز «ريك سمولان» الفوتوغرافية متاحة لزوار «إكسبوجر 2024»

يبرز المهرجان الدولي للتصوير اكسبوجر 2024 في نسخته الثامنة إبداعات مجموعة كبيرة من المصورين العالميين الذين تركتْ لقطاتهم أثرًا بصريًا كبيرًا لدى ملايين الأشخاص حول العالم، أحد هؤلاء المصورين المشاركين في اكسبوجر 2024 المصور الأمريكي العالمي ريك سمولان، صاحب الآلاف من اللقطات التي تمزجُ بعبقرية شديدة، ما بين رؤاه الفنية كمصور وشغفه برواية القصص الإنسانية الملهمة، الأمر الذي جعله يتربع على رأس قائمة أشهر المصورين العالميين، وتبيع كتبه ملايين النسخ في أمريكا وحول العالم.

من حول العالم

ينقسم معرض المصور الأمريكي العالمي ريك سمولان إلى قسمين رئيسين، القسم الأول يضم باقةً مدهشة من الصور التي شارك بها سمولان في سلسلة كتب "يوم في الحياة" الأكثر شهرةً ومبيعًا في فئة "كتب التصوير".

"سائقو الدبابات" أولى هذه الصور المدهشة التي تجذب العيون نحوها، وتصوّر مجموعة من الشابات يقفن على ظهر دبابة عسكرية صدئة في المياه، وتبدو على وجوههن سعادةً بالغة، تنتصر للحياة في مواجهة الحرب، أيضًا صورة "مهرجان بوشكار للجِمال" من أميز صور هذا القسم، والتي توثق لأحد أكبر وأهم المهرجانات الشعبية في الهند، حيث تتزين فيه الحيوانات كالجمال والأبقار والخيول بأجمل الألوان.

أطفال رائعون جدًا

والمتجول في معرض سمولان سيجد مجموعةً مميزة لصور الأطفال من مختلف دول العالم، من أجمل هذه اللقطات، صورة "راقصون من بالي"، وفيها وصورة "طفل في طوكيو"، و"طفل في ألاباما"، وغيرها من اللقطات المميزة لأطفال من مختلف دول وثقافات العالم.



عن رحلة ديفيدسون الملحمية

القسم الثاني من معرض ريك سمولان يضم مختارات من صوره الأكثر شهرة في العالم، للرحلة التي قامت بها الفتاة الأسترالية (روبين ديفيدسون) عام 1977م، وتحديدًا عندما قررت تلك الفتاة الحالمة،أن تقطع قارة أستراليا من منتصفها حتى الساحل الغربي المطل على المحيط الهندي، متجاوزة 2700 كيلومتر سيرًا على الأقدام، برفقة أربعة جمال وكلب وحيد بجوارها.



المدهش في صور تلك الرحلة التي استغرقت 9 أشهر لالتقاطها أنها تروي حكاية هذه الرحلة الملحمية العجيبة من دون أي كلام، فقط ترويها بالضوء، ففي معظم صور هذا القسم يستطيع الزائر ببساطةٍ أن يعرف أن "روبين ديفيدسون" لم تركبْ في رحلتها أيًا من هذه الجمال التي رافقتها في رحلتها، كوسيلة تنقل.

وصورتها مع الجمل في المحيط الهندي تعتبر الصورة الأشهر لسمولان، والتي يبدو فيها ذهول الجمل الذي يرى المحيط الهندي لأول مرة في حياته، إذ لم يسبق أن رأى كمية هائلة كهذه المياه من قبل.

أيضًا إحدى الصور المدهشة كتكوين وإضاءة ولون، صورة "محطة الماشية" والتي تحكي عن استضافة بعض السكان على طول الطريق لروبين، الذين بكل كرمٍ قدموا لها وجبة شهيةً وحمامًا دافئًا رغم الجفاف الرهيب الذي كانت حيواناتهم تعاني منه.



وفي لقطة عامة طويلة "Long Shot" تعتبر من أجمل التقاطات ريك سمولان لهذه الرحلة، نرى روبين برفقة جمالها الأربعة وكلبها يسيرون في قلب الصحراء من أولورو إلى أولغاس بأوستراليا، وقد استغرق قطع 35 كيلو مترًا يومًا كاملًا، والمدهش في هذه اللقطة مشهد القباب الصخرية البعيدة وامتزاج جميع عناصر الصورة معًا، لتعبر عن مدى المشقة التي تحملتها روبين في رحلتها.

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