بنك «أبوظبي الأول مصر» يفتتح أحدث فروعه بمدينة بنها

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن افتتاح أحدث فروعه في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

يأتي افتتاح الفرع الجديد، وهو الخامس والستون للبنك، ليؤكد على التزامه بتعزيز شبكة الفروع وتحقيق التوسع الجغرافي كجزء من استراتيجيته المتواصلة لتعزيز التواجد المحلي وتقديم حلول مبتكرة ذات صلة بالمجتمع المحلي.

يتميز الفرع الجديد بموقع استراتيجي في قلب مدينة بنها، حيث تعتبر المدينة نقطة محورية على خريطة النقل في مصر، حيث تقع على تقاطع رئيسي للسكك الحديدية المتجهة شمالًا من القاهرة، وتستضيف عددًا كبيرًا من السكان. لذا تعكس هذه الخطوة التوسعية لبنك أبوظبي الأول مصر لتعزز دور البنك كشريك موثوق به في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

وبهذه المناسبة، صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلًا: "يأتي افتتاح الفرع الجديد لبنك أبو ظبي الأول مصر في مدينة بنها ليبرهن على التزامنا بتنفيذ استراتيجية التوسع الجغرافي والتي تهدف إلى التوسع في مختلف المحافظات. ونسعى من خلال الفرع الجديد إلى تعزيز تواجدنا في محافظة القليوبية عبر تقديم مجموعة متنوعة وشاملة من الخدمات المصرفية، انطلاقًا من حرص البنك على توفير كافة الخدمات بأعلى وأفضل جودة. وتعد هذه الخطوة بمثابة تأكيد على مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصري تلبي الاحتياجات المختلفة لعملائنا من الأفراد والشركات."

يعتبر افتتاح الفرع الجديد في بنها كخطوة استراتيجية هامة لبنك أبوظبي الأول مصر. كما تأتي تلك الخطوة ضمن الخطط التوسعية لإتاحة الخدمات المصرفية المتكاملة في المحافظات.