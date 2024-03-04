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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

متحف المجوهرات الملكية يحتفل باليوم العالمي للمرأة.. الخميس

متحف المجوهرات الملكية
متحف المجوهرات الملكية
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يحتفل متحف المجوهرات الملكية، التابع لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، باليوم العالمي للمرأه، وذلك  بمجموعة من المحاضرات، يوم الخميس 7 مارس 2024، الساعه ال 10 صباحا بقاعة النشاط الثقافى.

تتضمن الاحتفالات مجموعة من المحاضرات منها، محاضرة بعنوان" المرأة وتحديات العصر"، تليقها الدكتورة أمانى رجب، استشارى صحة نفسية وإرشاد أسرى، كما يتضمن محاضرة بعنوان  "الاعتناء بالشعر والبشرة"، تلقيها الدكتورة جيهان الدمرداش، اخصائى تغذية.

وتقدم الأديبة منال امين سردا ديوان شعر عن المرأة ، وتقوم ايضا  الاستاذة عبير حسين (إذاعية بالأعلام الألكتروني) بتقديم وتغطية الفاعلية لصالح مؤسسة مصر جاية.

الجدير بالذكر ان  نساء العالم، يحتفلون باليوم العالمي للمرأة، فى 8 مارس من كل عام، وهو يوم مخصص للتعبير عن احترام وتقدير دور المرأة في المجتمع ونضالها من أجل المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات.

اليوم العالمي للمرأة متحف المجوهرات الملكية وزارة السياحة والآثار قطاع المتاحف