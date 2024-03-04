بالفيديو.. أستاذ هندسة بيئية تكشف تفاصيل الإنذار بانقراض وحيد القرن من إفريقيا خلال 60 عاما

قالت الدكتورة نهى سمير، أستاذ الهندسة البيئية، إن ظاهرة الاحترار العالمي تنذر بحدوث تأثيرات كثيرة على التنوع البيولوجي وعلى الحيوانات الموجودة نتيجة سيناريوهات تغير المناخ المتوقعة في الفترة القادمة خلال من 60 إلى 100 سنة.

وأضافت "نهى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الإنذار بانقراض وحيد القرن من إفريقيا خلال 60 عام يرجع إلى أن مشكلة وحيد القرن أنه لا يتعرق ويحتاج لوجود برك مياه لتبريد نفسه فيها ووجود أشجار كثيفة للجلوس أسفلها وهما ما يتأثر كثيرًا بارتفاع درجات الحرارة في ظل شح المياه والموارد المائية الموجودة والتبخر الناتج من البرك والمستنقعات.

وأوضحت، أن 90 % من كمية حيوانات وحيد القرن الموجودة في العالم موجودة في أفريقيا وفي دولة كينيا على وجه الخصوص، ولذلك فأن الاحترار العالمي وتغير المناخ تؤثر بشكل كبير على الحيوانات وخاصة وحيد القرن.

وتابعت، أن التوقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الــ60 عامًا، يكون بزيادة 2.4 مئوية والسيناريو السيئ جدًا هو زيادة درجات الحرارة بواقع 4.1 مئويًا وفي هذه الحالة ينقرض وحيد القرن ويكون وجوده صفر، وهو تأثير سيء على الأفيال والحيوانات.

وأردفت، أنه يمكن للوصول للسيناريو المتوسط بزيادة 2.4 مئويًا، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية وتقليلها واستخدام الطاقة الجديدة والموارد المتجددة لتقليل الارتفاع ولعدم وصول درجات الحرارة إلى 4.1 مئويًا.