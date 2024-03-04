أوكرانيا: هجوم روسي بالطائرات بدون طيار على أوديسا

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الاثنين أن الجيش الروسي شن هجوما بطائرة روسية بدون طيار على مدينة أوديسا ليلة 2 مارس أدى إلى إصابة 20 شخصًا، من بينهم امرأة حامل.

وأضافت السلطات الأوكرانية أنه: "أصيب 20 شخصًا، بينهم امرأة حامل وفي الوقت الحالي، لا يزال ثلاثة أشخاص في المستشفى، اثنان منهم في وحدة العناية المركزة في حالة خطيرة وواحد في حالة متوسطة يتلقى العلاج في وحدة الصدمات، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وضربت طائرة روسية بدون طيار المبنى السكني الشاهق، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، وتم الانتهاء من عمليات الإنقاذ في موقع الغارة الروسية على مبنى سكني في أوديسا.