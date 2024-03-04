أسعار الدولار اليوم الاثنين 4 مارس 2024

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، 4 مارس 2024، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى بالبنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه عند البيع.

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه في كل من البنوك “الأهلي المصري، ومصر، والتنمية الصناعية” نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

كما سجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه، في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبلغ 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التعمير والإسكان، والأهلي المتحد، وأبوظبي التجاري، والإسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والكويت الوطني، المشرق، وإتش أس بي سي HSBC، وبلوم، والمصرف المتحد، والإمارات دبي الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، وكريدي أجريكول، وقناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.