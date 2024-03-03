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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس شخصين يصنعان عقاقير مخدرة في مدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتصنيع العقاقير المخدرة بمدينة نصر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (اثنين من العناصر الإجرامية) باستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة (أول – ثالث) مدينة نصر بالقاهرة.

 واتخاذهما مسرحًا لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام (تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكذا كمية كبيرة من العقاقير المخدرة).

 وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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