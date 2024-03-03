رئيس مهرجان الإسماعيلية يدير ماستر كلاس للمخرج السينمائي دانيال كوتر

أقام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في خامس أيام فعاليات المهرجان، ماستر كلاس للمخرج دانيال كوتر ، أدارها الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان .

في البداية عرف الناقد السينمائي عصام زكريا، المخرج دانيال كوتر قائلا؛ هو مخـرج أفـلام وثائقيـة وكذلـك مخـرج مسرحي ألماني مـن مواليـد 1995، تـم عـرض أعماله في جميع أنحاء العالم في مهرجانـات الأفلام، والمعارض، والمسارح ، و منـذ عـام 2007، تقـوده أبحاثه البصرية للبحـث حـول المناظر السياسية في القـارة الأفريقيـة والشرق الأوسط.

أعرب المخرج الألماني دانيال كوتر عن سعادته بوجوده في مهرجان الاسماعبلية للأفلام التسجيلية .

تضمنت الفعاليات، عرض فيلم " منظر الصحراء " ويعد الفيلم جزء من مشروع ثلاثية عن المكان وهو يعرض وجهه نظر سياسية ونفسية واقتصادية، هدفها التعرف على تأثير المكان وعلاقة مركز المدينة وهم الطبقة الراقية، و الهوامش والمقصود بهم العمال والخدم، مشيرا إلى أنه كان أكبر تحدي له في المنطقة.

وأكد دانيال كوتر مخرج فيلم منظر الصحراء ، أن الفيلم كان له الفضل في اكتشافه لبعض خصائص أكثر من بلد، وبالرغم من التشابهات كان أيضا هناك اختلافات، ثقافية واجتماعية وسياسية.

وتحدث دانيال عن المشروع قائلا: “كان التأثير من منطقة لأخرى مختلف عن الأخر فمثلا كان هناك مشروع في بيروت والتركيز على قلب المدينة ، ولكن المدينة ليست فقط مركزها ولكن الهوامش تحدد التأثيرات الداخلية ، وكان التساؤل في فكرة المدينة كيف تنمو وتحدد شكلها ، ولذلك تم تركيز المشروع على الهوامش وليس قلب المدينة”.

الهدف الأساسي هو توصيل فكرة كيف ترى مكان لم تتعرف عليه من قبل ولكن من وجهة نظر المدينة، فكان دانيال منشغل بفكرة تصوير الأماكن وتأثيرها على السكان ، وليس تأثير السكان على الأماكن.

وقال " كوتر": اكبر مثال في مصر هو إنشاء مدن حديثة مثل مدينتي وغيرها ، فنلاحظ أن سكان مدينتي وهم في المركز، ويعني بهم الأغنياء الذين يهلعون من المدن المزدحمة للأماكن البعيدة المرهفة ، ولكن الهوامش هم من العمال الذين عملوا في بناء المشروع.

وأكد انه خلال الافلام الثلاثة التي تم صنعها كان هناك ملاحظات مشتركة منها سكان المدينة، وتأثير المعمار على سيكولوجية السكان وهو تأثير ملحوظ، فكان اهتمامه في الفيلم التركيز على الهوامش وليس مركز المدينة.

كما أكد أنه كان من المهم بالنسبة له التركيز على تحليل المكان والتأثير الاجتماعي والسياسي على السكان ، ولذلك فيلم "منظر الصحراء" يعكس هذه الرؤية وكيف أثر مركز المدينة على الهوامش " العمال والخدم"، وعلى سبيل المثال طهران طبيعتها جبال خضراء بها ثلج ويسكن أغلبها الأغنياء في الشمال ، بينما الجنوب سكان الفقراء، مشيرا إلى أن التأثير كان ابضا نفسيا وسياسيا على السكان.



وتابع: فيلم منظر الصحراء بدأ من السكان الخارجيين وهم العشوائيات " أطراف المدينة " وكانوا جزء من صنع الفيلم بل ومشاركين، كما أن هناك جزء بحثي بالتعاون مع الطلاب منهم طلاب الجامعة الأمريكية حتى يتعرف على فكرتهم في المدن الجديدة وهؤلاء أيضا شاركوا في الفيلم ، وأيضا مجموعة من سكان مدينتي.

الفيلم به جزء تجريبي وهي العائلة التي تعمل في مدينتي وقطنوا في المدينة 4 اسابيع وتم التعرف على تأثير هذا المكان عليهم، فكان من الطريف ان المخرج لاحظ التأثير على الأغنياء والفقراء ولكن يختلف حسب الجانب العمري وكان التأثير مختلف عن كل فئة عمرية منهم ، فكانت الفئة الأصغر منفتحة أكثر.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.