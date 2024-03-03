قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة 10 ساعات

قالت محافظة الجيزة، في بيان اليوم الأحد، إنه نظراً لحدوث تسرب في الخط قطر ٦٠٠مم المغذي لقرى الحلف الشرقي وكفر حلاوة وعرب منشأة سليمان بمركز ومدينة الصف، سيتم قطع المياه لمدة ١٠ ساعات بدءا من الساعة العاشرة مساءا يوم الثلاثاء الموافق ٥ / ٣ / ٢٠٢٤ الي الساعة الثامنة صباحاً يوم الاربعاء الموافق ٦ / ٣ / ٢٠٢٤ عن القري المشار إليها.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لضخ المياة بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات.

وأوضحت محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في المناطق المتأثرة وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .