وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس إدارة كفر سعد.. صور

واصل محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولاته التفقدية لانتظام العملية التعليمية بإدارة الزرقا التعليمية في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الإنضباط الإداري والتعليمي.

وتابع وكيل تعليم دمياط، اليوم الاحد، خلال جولاته الميدانية، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة الزرقا التعليمية، حيث شملت الجولة مدارس الشهيد محمود عصام الإبتدائية وأبو الفتوح الحريري الإعدادية بنات والشهيد محمد عبد الواحد عيسى الإعدادية بنين والدكتور ذكي نجيب محمود الثانوية المشتركة وسعد بصيلة الإبتدائية والشهيد ممدوح الباز الإبتدائية والشهيد ماهر المليجي الثانوية المشتركة ومدرسة التربية الفكرية والزرقا الاعدادية المهنية والشهيد عبد القادر الموصلي الإبتدائية.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وتفقد الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي وإجادة المعلمين لإستخدام أساليب التعلم، مؤكدا استمرار تفعيل حزمة البرامج العلاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والحساب.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام العملية التعليمية، موجها بضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية داخل المدرسة كأحد العوامل الجاذبة للمدرسة، مشددا على ضرورة التواصل مع أولياء الأمور للطلاب كثيري الغياب بالمدرسة.



وتبادل "غريب " الحديث مع الطلاب حول أهمية التعليم وضرورة التسلح به كأداة لمستقبل أفضل ومواجهة تحديات الحياة، مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية المختلفة وأشاد بجهد المعلمين متمنيًا لهم دوام التوفيق