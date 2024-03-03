قمة مانشستر.. راشفورد يقود التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد لمواجهة السيتى

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد نحو ملعب "الاتحاد"، لمتابعة "قمة مانشستر"، والتى يستضيف فيها فريق مانشستر سيتى نظيره اليونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط، لأغراض مختلفه من "ديربى مانشستر"، فالسيتى يريد الحفاظ على فارق النقاط، واليونايتد من أجل رد الاعتبار ومصالحة جماهيره الغاضبة من هزيمة الجولة الأخيرة أمام فولهام.

يسعى مانشستر يونايتد لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة من نظيره فولهام فى الجولة الأخيره، وتعديل موقعه فى ترتيب البريميرليج.

ومن المتوقع ان يخوض مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دالوت - لينديلوف - فاران - سفيان أمرابط.

خط الوسط: أنتوني - ماينو - كاسيميرو - برونو فيرنانديز - جرناتشو.

خط الهجوم: راشفورد.

ويحتل فريق فريق مانشستر سيتى وصافة ترتيب جدول الدورى الإنجليزى برصيد 59 نقطة، بينما يقع اليونايتد فى المركز السادس برصيد 44 نقطة.

