الجامعة العربية: العالم يمر بظروف استثنائية تلقي بظلالها على المنطقة

قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، على بن إبراهيم المالكي ، أن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 13 يعقد فى ظل ظروف استثنائية وتحديات يمر بها العالم.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر مارلوج 13 التي ينظمه معهد الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 3-5 مارس الجاري.

وأضاف "المالكي" أن تلك الظروف التي يمر بها العالم تلقي بظلالها علي المنطقة العربية ومن بين هذه الأزمات الحرب الروسية الأوكرانية ، مشيراً إلى أن تلك التحديات أدت إلي تهديدات في الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار وتهديد الإمدادات في السوق الدولية ، وتباطوء النمو العالمي وزيادة التضخم مشيراً إلي أنه من المتوقع أن يحدث تراجع في النمو العالمي بـ 4 تريليون دولار حتى 2026.



وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية ،له الرغم من أن منطقتنا العربية كانت معبرا للتجارة الدولية ، ومع ظهور التجارة الإلكترونية تغيرت الصورة لافتاً إلي أن القمم العربية أكدت على أهمية ربط الدول العربية برا وبحراً وجوا لتفعيل التكامل التجاري العربي.

وأضاف" المالكي "أن صناعة النقل البحري واللوجيستيات لتحقيق هذا الهدف وهو التكامل التجاري العربي مشددا علي أن النقل البحري هو العمود الفقري وشريان التجارة العالمي ، وقال إن تطوير هذه الصناعة من شأنه احداث تأثير إيجابي علي اقتصاديات هذه الدول .