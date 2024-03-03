برلماني يطالب بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة الارتفاع في أسعار السلع

طالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية الموسعة يومياً على الأسواق والشوادر ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة ، وحتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعى ويشعر المواطنين بانخفاضها استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

وقال النائب أحمد أبو زيد إنه لابد من تنفيذ تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المبالغة في الأسعار، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو المُضاربة في سعرها.

وشدد " أبو زيد " على المتابعة المستمرة لقرار وزير التموين بشأن تحديد أسعار 7 سلع استراتيجية والتأكد من بيعها للمواطنين بسعرها المحدد وهي الأرز، والمكرونة، والألبان، والزيت الخليط، والفول، والسكر، وبعض أنواع الجبن.

وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن التوسع فى إقامة المعارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وشوادر اللحوم ومعارض «أهلا رمضان»، بجميع المدن والمراكز والأحياء على مستوى المحافظات سيساهم بشكل كبير في توفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة.

