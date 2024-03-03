صعود 8 كليات لدور الثمانية بمسابقة عباقرة جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن صعود ٨ كليات لدور الثمانية بمسابقة عباقرة جامعة حلوان الموسم الثاني، وهم (هندسة المطرية - الطب - التربية- الخدمة الاجتماعية - هندسة حلوان - العلوم - الآداب - التمريض).

وتستكمل مباريات دور الثمانية اليوم الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠٢٤، وتقام المباريات النهائية يومي الإثنين والثلاثاء الموافق ٤-٥ مارس ٢٠٢٤ وحفل ختام المسابقة.

هذا وتعقد فعاليات المسابقة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل أن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة، حيث اننا نتطلع دائمًا إلي استثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل.

وتتكون لجنة التحكيم لمسابقة العباقرة الموسم الثاني بجامعة حلوان للعام الجامعى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ من كلا من الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية سابقا ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، الدكتور عادل حسين أبو زيد عضو هيئة التدريس بكلية التربية، الدكتورة سماح حامد ربيع عضو هيئة التدريس بكلية الطب، الدكتور خالد عبد العظيم عضو هيئة التدريس بكلية التربية .

وتتكون لجنة وضع الأسئلة من الأساتذة من الدكتور أحمد محمد يوسف عضو هيئة التدريس بكلية التربية، الدكتور هلال أحمد سليمان محمد عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي.