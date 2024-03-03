غادة عبدالرحيم تشارك في مؤتمر لدعم مرضى السرطان بجامعة القاهرة اليوم

تنظم جامعة القاهرة مؤتمرًا عن مرض السرطان بقاعات مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية اليوم الأحد، وذلك بالتعاون مع مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات بالجامعة وجمعية كانسر فايترز لدعم مرضى السرطان وفي إطار فعاليات الإدارة العامة.

وتشارك الدكتورة غادة عبدالرحيم أستاذ علم النفس التربوي المساعد والخبير النفسي بمركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات بجامعة القاهرة، في ندوة عن مرض السرطان.

يأتي ذلك في إطار فعاليات الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ودورها الرائد في العمل الأهلى التطوعي والتوعوي، وانبثاقا من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتتلخص أهداف المؤتمر في التوعية عن مرض السرطان لغير محاربي السرطان للناس العادية حتى وإن كانوا على مستوى علمي عالٍ؛ لأن هدفنا تغيير ثقافة المرض بالنسبة لكل الناس سواء المحارب أو مانح الرعاية له أو أي شخص عادي.

كما يهدف المؤتمر إلى التوعية لتوضيح أهمية الاكتشاف المبكر والمتابعة السريعة لبدء خطة علاج صحيحة للنجاة وللشفاء التام.

ويسعى المؤتمر للتأكيد على أن السرطان ليس نهاية حياة إنما هو بداية حياة حقيقية لمحاربي السرطان، وسيتم سرد بعض القصص الايجابية، وتوضيح أن مريض أو محارب السرطان ليس إنسانا عالة علي المجتمع إنما هو شخص منتج عادي ولابد من اندماجه في المجتمع حتى لا نقتله بثقافة المرض الخاطئة بدلاً من السرطان.

ويناقش المؤتمر أيضا دور التغذية السليمة في تحسن نسب الشفاء، والتعريف بالدور الدعم النفسي وأهميته حتى يستطيع محارب السرطان تخطى ما مر به من مراحل علاج قاسية، وأحيانًا خذلان من أقرب الناس له لإعادة دمجه في المجتمع ليستفيد منه الوطن بعودة شخصية قوية متصالحة مع نفسها.