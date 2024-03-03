احتفالا بيوم المرأة.. الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية ينظم لقاء مسكونيا الثلاثاء المقبل

ينظم الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية، لقاءً مسكونياً وما بين الأديان عبر الإنترنت، يوم الثلاثاء المقبل، حول موضوع "نساء يغرسن بذور السلام ويستنبتن اللقاء"، وذلك احتفالا باليوم الدولي للمرأة، في الثامن من مارس ٢٠٢٤.

وأوضح بيان للاتحاد العالمي أن اللقاء يُنظم بالتعاون مع الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان وسيشهد مشاركة نساء مؤمنات من مختلف المعتقدات الدينية سيتأملن في الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبنه من أجل بناء ثقافة السلام واللقاء، بالإضافة إلى الحوار وذلك بفضل صمودهن وقدرتهن على الإصغاء. وأوضح البيان أن النساء سيستلهمن من كلمات البابا فرنسيس في رسالته لمناسبة اليوم العالمي السادس والخمسين للسلام، التي سلط فيها الضوء على الأخوة البشرية وأكد أن لا أحد يستطيع أن ينجو لوحده.

وأضاف البيان أن اللقاء سيبدأ بمداخلة لرئيس الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان، الكاردينال غيكسوت، على أن تليها مداخلة أخرى لرئيسة الاتحاد مونيكا سانتامارينا، قبل أن تُفتتح الأعمال من خلال طاولات مستديرة تشارك فيها نساء من مختلف المعتقدات الدينية.