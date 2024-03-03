حنان عمار: الموقع الجغرافي المميز لمصر يجعلها وجهة سياحية عالمية

أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال يومي ٢ و ٣ مارس الجاري.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن السياحة العلاجية في مصر يأتي إليها العديد من الأشقاء القادمين من الدول العربية للحصول على خدمات طبية، سواء كان ذلك لتلقي العلاج الطبي أو إجراء عمليات معينة، نظرًا لتكلفة الخدمات الطبية المنخفضة وتوفير الكفاءة الطبية المتميزة، مما يفرض هذا الواقع ضرورة التفكير في تنظيم هذا القطاع، الذي أصبح في حاجه ملحة إلى تنظيم وتوجيه الجهود الشخصية لتحقيق أقصى استفادة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن الحكومة المصرية قامت بجهود مستمرة خلال العقد الماضي لتحويل مصر إلى وجهة عالمية للسياحة العلاجية، خاصة وأن هناك العديد من الأماكن الرائجة للسياحة العلاجية والاستشفاء في مصر، حيث يتوافد السياح من جميع أنحاء العالم إليها.

وأكدت النائبة، أن الموقع الجغرافي المميز لمصر يجعلها وجهة سياحية عالمية، خاصةً مع وجود خطط تنموية تهدف إلى تطوير القطاع السياحي والمنشآت السياحية.