الليلة.. فيوتشر في مواجهة صعبة أمام الهلال الليبي بالكونفيدرالية

يواجه فريق فيوتشر، اليوم الأحد، فريق الهلال الليبي على ملعب السلام في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يدخل فريق فيوتشر لقاء اليوم في المركز الثاني لجدول ترتيب المجموعة الأولي وذلك برصيد ٨ نقاط، واتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد ١٠ نقاط والهلال الليبي صاحب المركز الثالث برصيد ٦ نقاط، بينما يتذيل سوبر سبورت الجنوب أفريقي ترتيب المجموعة برصيد ٤ نقاط.

ويحتاج فيوتشر للتعادل في لقاء اليوم على أقل تقدير وذلك للوصول للنقطة 9 وضمان التأهل رسميا ببطاقة المركز الثاني، وسيتوقف رصيد الهلال الليبي عند النقطة 7 ويودع البطولة.

بينما إذا خسر فيوتشر لقاء اليوم فسيودع البطولة رسميا برصيد 8 نقاط، ويتأهل بدلا منه فريق الهلال الليبي برصيد 9 نقاط.