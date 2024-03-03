انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية.. صور

تنطلق صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثاني والأخير، للمؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، والمحافظين، وسُفراء الدول، وممثلي المنظمات الدولية، وقطاع عريض من رؤساء الهيئات والجهات، ورؤساء الجامعات، والمسئولين، وممثلين عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، ولفيفٌ من الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء في العالم.

كان اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الرئيس الشرفي لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية، قد شارك في ختام جلسات اليوم الاول للمؤتمر وذلك في إطار حرصه الشديد على المشاركة في كافة فعاليات المؤتمر، في سبيل الوصول الى توصيات من شأنها الارتقاء بهذا النوع الجديد من السياحة، والذي أثمر هذا المؤتمر المهم عن وضع مصر على خريطة السياحة الصحية العالمية.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء جميع أجنحة المعرض المقام علي هامش المؤتمر، ومنه جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأجنحة عدد من المنشآت المعنية بتقديم الرعاية الصحية، تتضمن منشآت القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وأخرى متخصصة في علاج الأطفال، والمسنين، الذين عرضوا جوانب الرعاية الصحية التي يقدمونها، وروجوا لجهود التطوير لرفع مستوى الخدمات بشكل دائم، بالإضافة لجناح الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، وجناحا لعرض منتجات محلية ذات طابع صحي، وجناح عرض منتجات تراثية وحرف يدوية ذات طابع بدوي.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بجميع الأجنحة والأقسام، مثمنا دور جميع الهيئات والمؤسسات المشاركة في المعرض.

كما التقي اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، "أوليفيا تودرين" سفيرة دولة رومانيا لدى مصر، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال سبل وتعزيز التعاون في مجالات السياحة العلاجية، لما لرومانيا من خبرات في مجالات السياحة العلاجية والتدريب والصناعات الدوائية، وإدارة المنتجعات الاستشفائية.

من جانبها تقدمت سفيرة رومانيا بالشكر لمحافظ جنوب سيناء، الرئيس الشرفي للمؤتمر، وأشادت بحسن التنظيم للمؤتمر متمنية النجاح لمصر في هذا المجال.

إن جنوب سيناء هي قِبلة السياحة العلاجية المقبلة في مصر بما تتفرد به من مقومات طبيعية تؤهلها للصفوف الأولى على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

يذكر أن رئيس الجمهورية قد وجه بالاستفادة القصوى من تجارب الدول الناجحة في السياحة العلاجية، وتعظيم قدرة مصر في منافسة أفضل المؤسسات الصحية، والعناصر الطبية، والكفاءات المشهود لها دوليًا لتنمية السياحة العلاجية.

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