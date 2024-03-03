ماهر همام: حظوظ الأهلي كبيرة في التتويج بدوري أبطال إفريقيا

قال ماهر همام، لاعب منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد خروج بيراميدز والهلال السوداني والنجم الساحلي والوداد المغربي، وهو ما سيسهل مهمة الفريق الأحمر في التتويج باللقب.



وأضاف ماهر همام، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن لاعبي الأهلي يملكون خبرات تؤهلهم بالتتويج بالكأس، مؤكدًا أن أندية إفريقيا تعمل ألف حساب للنادي الأهلي أكبر الأندية داخل القارة السمراء، فهذا حال لاعبي كرة القدم داخل النادي، قائلًا«أنا بشفق عليهم ولكن هذا هو النادي الأهلي».



وعن مشوار الأهلي نحو التتويج باللقب، قال ماهر همام: «فرصة الأهلي كبيرة نحو التتويج بالكأس للمرة 12 في تاريخه، بعد خروج أقوى المنافسين له أبرزهم الوداد المغربي والذي توج باللقب على حساب الأهلي في النسخة قبل الماضية».



وأضاف ماهر همام، أن حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ضم أفضل العناصر الحالية من اللاعبين المحترفين لقائمة الفراعنة لمعسكر مارس، قائلًا« متفائل بالتوأم في قيادة منتخب مصر بعد الفشل في بطولة أمم إفريقيا مع فيتوريا».

