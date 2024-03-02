مع اقتراب شهر رمضان الكريم.. أمازون مصر تكشف عن مفاجآت لعملائها| فيديو

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، أعلنت أمازون مصر عدد من المفاجآة لعملائها.

وأطلقت أمازون مصرلأول مرة مهرجان التسوق "خان شريف مع أمازون"، بالتعاون مع الإعلامي شريف مدكور في ممشى أهل مصر يومي ١ و٢ مارس الجاري.

شارك في المهرجان عشرات من البائعين من أمازون مصر، وقدموا منتجات محلية عديدة، في خطوة لتشجيع العملاء على دعم المنتج المصري تحت شعار "المصري يكسب".

انطلق المهرجان بالتوازي مع بدء موسم تخفيضات رمضان على أمازون مصر، الذي بدأ في ٢٧ فبراير الماضي ويستمر حتى ٨ مارس، وتصل التخفيضات فيه حتى ٥٠٪؜ على الآلاف من المنتجات المحلية والعالمية.

أشاد الزائرون بمهرجان "خان شريف مع أمازون"، لافتين إلى أنهم استمتعوا بالتسوق وكان لديهم فرصة للمساهمة في عمل الخير عن طريق كرتونة رمضان الخاصة بأمازون التي تطرحها أمازون مصر بسعر ٤١٩ جنيها.

يذكر أنه أمام كل "كرتونة" اشتراها كل عميل أثناء المهرجان، تبرعت أمازون مصر بكراتين لجمعية "تواصل لتنمية إسطبل عنتر" للمساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ووفرت لهم كرتونة الـ ٧ كيلو الاحتياجات الأساسية لكل بيت من زيت وسكر ورز وسمنة وفول ومكرونة وغيرها من السلع.

للتعرف على تفاصيل المهرجان.. شاهد الفيديو