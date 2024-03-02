شريف صلاح: وجود المحترفين يزيد من قوة البطولة الأفروعربية للطائرة الباراليمبية

أعرب الدكتور شريف صلاح الدين نائب رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة الباراليمبية، عن سعادته بإقامة بطولة أفرو عربية للكرة الطائرة الباراليمبية "جلوس" لأول مرة بالقاهرة.

وقال شريف صلاح :"سبق أن أقيمت دورة عربية للمنتخبات بالقاهرة لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم بطولة أفرو عربية للأندية ".

و تستضيف مصر البطولة بالصالة رقم 4 بمجمع الصالات بإستاد القاهرة الدولي بتنظيم الاتحاد العربي لرياضات ذوي الاعاقة وبرعاية الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية ، خلال الفترة من 27 فبراير إلى 4 مارس .

واستطرد شريف صلاح :" أننا سعداء بإقامة البطولة بالقاهرة وهي أشبه ببطولة قارية مصغرة على أرض مصر وتحت اسم اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية ، حيث يشارك في البطولة 12 فريقا من 8 دول هي مصر وليبيا والسعودية والجزائر والعراق والمغرب ورواندا ونيجيريا ، تقام مباريات الدور الاول ، ثم دور الثمانية فالدور نصف النهائي واخيرا الدور النهائي غداً الاحد.

وأضاف: تكمن قوة البطولة في وجود عدد كبير من المحترفين ، حتى أن الأندية التي لم تشارك في البطولة لاعبيها يشاركون كمحترفين بالفرق المشتركة ما يجعلها أشبه ببطولة المنتخبات وليس الأندية ، وهو ما يزيد من المنافسة داخل البطولة وقوة الفرق فها نحن نجد فريق العراق قوي وكذا الفريق الرواندي والنيجسري ، وليبيا تشارك بثلاث فرق وفريق المغرب قوي جدا والفريق السعودي يمتلك عدد كبير من المحترفين المتميزين، لذا تبدوا بقوة بطولات المنتخبات".

وعن مشاركة فريق مصري واحد هو فريق الشرقية للدخان ، قال شريف صلاح الدين :" مصر تشارك بفريق واحد هو فريق الشرقية للدخان ، ولكن باقي لاعبي فرق الدوري المصري يشاركون في البطولة كمحترفين في فرق ليبيا والسعودية

والمغرب ".

وعن حفل الافتتاح أكد نائب رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية ، أن حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعطى زخم للبطولة ، بالإضافة لتشريف الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية ، وإيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الاعاقة.