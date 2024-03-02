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السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

شريف صلاح: وجود المحترفين يزيد من قوة البطولة الأفروعربية للطائرة الباراليمبية

الدكتور شريف صلاح
الدكتور شريف صلاح الدين
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أعرب  الدكتور شريف صلاح  الدين نائب رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة الباراليمبية، عن سعادته بإقامة بطولة أفرو عربية للكرة الطائرة الباراليمبية "جلوس" لأول مرة بالقاهرة.

وقال شريف صلاح :"سبق أن  أقيمت دورة عربية للمنتخبات بالقاهرة لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم بطولة أفرو عربية للأندية ".
و تستضيف مصر البطولة بالصالة رقم 4  بمجمع الصالات بإستاد القاهرة الدولي بتنظيم الاتحاد العربي لرياضات ذوي الاعاقة وبرعاية الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية ، خلال الفترة من 27 فبراير إلى 4 مارس .

واستطرد شريف صلاح :" أننا  سعداء بإقامة البطولة  بالقاهرة وهي  أشبه ببطولة قارية مصغرة على أرض مصر وتحت اسم اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية ، حيث يشارك في البطولة   12 فريقا من 8 دول هي مصر وليبيا والسعودية والجزائر والعراق والمغرب ورواندا ونيجيريا ، تقام مباريات الدور الاول ، ثم دور الثمانية فالدور نصف النهائي واخيرا الدور النهائي غداً الاحد.

وأضاف: تكمن قوة البطولة في وجود عدد كبير من المحترفين ، حتى أن الأندية التي لم تشارك في البطولة لاعبيها يشاركون كمحترفين بالفرق المشتركة ما يجعلها أشبه ببطولة المنتخبات وليس الأندية ، وهو ما يزيد من المنافسة داخل البطولة وقوة الفرق فها نحن نجد فريق العراق قوي وكذا الفريق الرواندي والنيجسري ، وليبيا تشارك بثلاث فرق وفريق المغرب قوي جدا والفريق السعودي يمتلك عدد كبير من المحترفين المتميزين، لذا تبدوا  بقوة بطولات المنتخبات".
وعن مشاركة فريق مصري واحد هو فريق الشرقية للدخان ، قال شريف صلاح الدين :" مصر تشارك بفريق واحد  هو فريق الشرقية للدخان ، ولكن باقي لاعبي فرق الدوري المصري يشاركون في البطولة كمحترفين في فرق ليبيا والسعودية
والمغرب ".

وعن حفل الافتتاح أكد نائب رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية ، أن حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعطى زخم للبطولة ، بالإضافة لتشريف الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية ، وإيهاب حسنين  رئيس الاتحاد العربي لرياضات ذوي الاعاقة.

 

الباراليمبية الدكتور شريف صلاح الدين لدكتور شريف صلاح الدين نائب رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة