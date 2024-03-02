ب 8 ميداليات.. مصر تتصدر جدول بطولة إفريقيا لناشئي السلاح بالقاهرة

سيطر شباب المنتخب المصري للسلاح على منصة تتويج أول أيام بطولة أفريقيا للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

حيث تصدر أبطال مصر جدول ميداليات البطولة ب 8 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضيتين و 4 برونزيات، فينا جاءت تونس في المركز الثاني بذهبية واحدة وبرونزية، والسنغال ثالثا بفضية وجنوب افريقيا رابعا ببرونزية.

وقد سيطر لاعبو منتخب مصر لسلاح السيف للشباب تحت 17 سنة، على ميداليات منافسات الفردي.

وتمكن عمر دويدار من تحقيق الميدالية الذهبية عقب فوزه في المباراة النهائية بنتيجة 15-12 على علي دويدار الذي اكتفى بحصد الميدالية الفضية والمركز الثاني.

وعلى نفس الصعيد فاز كل من يوسف عبدالقادر وأدهم شلبي، بالميدالية البرونزية وذلك عقب الوصول لنصف النهائي.

وبذلك تحصد مصر جميع ميداليات منافسات سلاح السيف في اليوم الأول بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

ومثل منتخب مصر لسلاح السيف اليوم كل من عمر دويدار، أدهم شلبي، علي دويدار ويوسف عبدالقادر.

وفي منافسات سيف المبارزة، حقق لاعبو منتخب مصر لسيف المبارزة للشباب تحت 17 سنة، ثلاث ميداليات بمنافسات الفردي ببطولة أفريقيا للناشئين والشباب و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكن عبدالله نصر لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة للشباب، من الفوز بالميدالية الذهبية وذلك عقب التفوق على مواطنه إسلام أسامة في المباراة النهائية بنتيجة 14-13 ليحصد بذلك عبدالله الميدالية الذهبية، فيما يتوج إسلام أسامة بالميدالية الفضية.

وعلى نفس الصعيد، توج مصطفى عامر لاعب منتخب مصر بالميدالية البرونزية وذلك عقب وصوله لنصف النهائي، فيما حصد "بيتر كروجر" لاعب جنوب أفريقيا على البرونزية الثانية لوصوله لنصف النهائي الآخر.

ومثل مصر اليوم على صعيد سيف المبارزة للشباب كل من إسلام أسامة وعبدالله نصر وعمار الغندور ومصطفى عامر.

وبذلك تكون مصر قد حصدت ثلاث ميداليات في اليوم الأول على مستوى سيف المبارزة بواقع ذهبية وفضية وبرونزية.

وعلى صعيد الشابات، حققت فاطيما وهبة لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش للشابات تحت 17 سنة، برونزية سلاح الشيش.

وتمكنت فاطيما اليوم من تحقيق 4 انتصارات من أصل 6 مواجهات خاضتها البطلة المصرية في دور المجموعات، حيث فازت على كل من "لاميجا ديسيراما" بطلة توجو، "ياسمين سوسي" بطلة تونس، فرح ياسر بطلة مصر وحفصة الإدريسي بطلة المغرب.

وفي ربع النهائي واجهت فاطيما نظيرتها جنى بالي لاعبة منتخب مصر لتفوز عليها وتتأهل لنصف النهائي لتحقق البرونزية رفقة بطلة تونس "ياسمين سوسي" التي فازت بالبرونزية أيضا بعد وصولها لنصف النهائي الآخر.

أما المباراة النهائية فشهدت مواجهة قوية بين كولي سافيتو بطلة توجو ونوران بشير بطلة تونس وانتهت بفوز نوران بشير بنتيجة 15-11 لتحصد بذلك البطلة التونسية الميدالية الذهبية، فيما تفوز كولي سافيتو بالفضية.

ومثل مصر اليوم بمنافسات سلاح الشيش للشابات كل من فرح ياسر، فاطيما وهبة، لارا محمد وجنى بالي.

وتشهد البطولة إقامة منافسات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة بالإضافة إلى سلاح السيف للفردي والفرق على صعيد الناشئين والناشئات تحت 20 سنة والشباب والشابات تحت 17 سنة, بالإضافة إلى منافسات الفردي تحت 15 سنة للبنين والبنات.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.

وتحظى البطولة باهتمام كبير من اللاعبين خاصةً أن نتائجها تحتسب ضمن درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة.