أمريكا تبدأ في الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة

بدأت الولايات المتحدة في الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية اليوم السبت عن مسئولين أمريكيين قولهم إن ثلاث طائرات من طراز "سي-130" الأمريكية أسقطت إمدادات إنسانية فوق قطاع غزة يبلغ عددها إجمالي 66 "حزمة"، أي 22 "حزمة" من كل طائرة.

وأوضحت إلى أن "حزم" المساعدات كانت عبارة عن "وجبات"، أُسقطت من أجل سكان قطاع غزة، فيما لم تتضمن مياه أو إمدادات طبية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن - أمس - أن بلاده من شأنها أن تبدأ عمليات الإسقاط الجوي قريبًا، بعدما أشار إلى أن "المساعدات المتدفقة إلى قطاع غزة ليست كافية على الإطلاق"، فيما انتقدت - في وقت سابق - العديد من وكالات الإغاثة الخطط الأمريكية المتعلقة بإنزال المعونات الغذائية على قطاع غزة واصفة الأمر بأنه "غير فعال".