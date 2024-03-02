بمشاركة طارق حامد.. ضمك يتأخر أمام الاتفاق في الشوط الأول

تأخر فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، في نتيجة الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره الاتفاق، التي تقام حاليًا على ملعب نادي ضمك، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتقدم الاتفاق على ضمك بثنائية دون رد في الشوط الأول من اللقاء، الذي شهد حالة طرد في صفوف أصحاب الأرض، حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الحارس الجزائري مصطفى زغبة في الدقيقة 23، بعد لمسه الكرة من خارج منطقة الجزاء.

تواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك، ليواصل حجز مكانه في تشكيل المدرب الروماني كوزمين كونترا.

افتتح التسجيل ديماراي جراي في الدقيقة 16، وأضاف موسى ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 45+6 من ركلة جزاء.

ويحتل فريق ضمك، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز الثامن وفي رصيده 28 نقطة.