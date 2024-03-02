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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

منعه من ركن سيارته.. رئيس محكمة الجنايات يحرر محضرًا ضد مالك شركة سياحة بالعجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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حرر المستشار إبراهيم محمد رئيس محكمة الجنايات محضرا داخل ديوان قسم شرطة العجوزة ضد صاحب شركة سياحة وعامل وسائق لمنعه من ركن سيارته بدائرة القسم.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من المستشار إبراهيم محمد رئيس محكمة جنايات، مفاداه تضرره من مالك شركة سياحة وعامل وسائق بذات الشركة، لقيامهم بالتهديد بالإيذاء ومنعه من ركن سيارته وأفاد المبلغ بأن مالك الشركة يحمل سلاحًا ناريا.

وباستدعاء المذكورين أفادوا بأن الجراج خاص؛ ولذلك قاموا بمنعه من ركن سيارته، كما أفاد مالك الشركة أن السلاح الناري مرخصا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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