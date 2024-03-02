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السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات لعاطل وربة منزل في سرقة مبلغ مالي من مقاول بعين شمس

ارشيفيه
ارشيفيه
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة، عاطل وربة منزل، بالسجن المشدد 10 سنوات في سرقة مبلغ مالي ومصوغات من شقة مقاول بمنطقة عين شمس.
وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من مواطن بسرقة مبلغ مالي من داخل مسكنه ومشغولات ذهبية بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفوا بسرقة  الشقة السكينة لعلمهم بثراء المجني عليه  واعترفوا بمراقبة الشقة وعندما تأكدوا من خروج المجني عليه تسللوا إلى الشقة وأخذوا مبلغ مالي ومصوغات وأرشدوا عن المسروقات وتعرف المجني عليه على المضبوطات واتهمهم  بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

الإجراءات القانونية ال اتخاذ الإجراءات القانونية عاطل وربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات سرقة مبلغ مالي ومصوغات من شقة مقاول بمنطقة عين شمس السجن المشدد 10 سنوات بمديرية أمن القاهرة