بتكلفه 22 مليون جنيهًا.. محافظ قنا يفتتح المبنى الجديد لوحدة نقادة المحلية

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المقر الجديد للوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وذلك علي هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، رافقه نيافة الحبر الجليل بيمن مطران نقادة وقوص، والنائب حمدى سعد عضو مجلس النواب، وخالد بهيج رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينه نقادة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه وأوضح محافظ قنا، بأن افتتاح المقر الجديد للوحدة المحلية يهدف إلي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمه للمواطنين بشكل حضاري لتلبيه احتياجتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أن المحافظة، تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة، نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطنين ، من أجل خلق مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها والتي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة تتماشي مع رؤية مصر 2030، موجها المسئولين بالوحدة المحلية بالتواصل الدائم مع المواطنين، لإنجاز المهام الخاصة بهم وتحقيق الانضباط الإداري والعمل كفريق عمل واحد لبحث المشكلات المقدمة من المواطنين، وسرعه تحديد أسلوب حلها ووفقا للوائح والقوانين .

وأوضح رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينه نقادة، أن المقر تم تجهيزه علي احدث التقنيات الالكترونية لتقديم كافه الخدمات المميكنه للمواطنين، علي مساحته ٥٤٢ متر مربع بتكلفة اجمالية ٢٢ مليون جنيه، فضلا عن تطوير المركز التكنولوجي وربطه بالمبنى الجديد .

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