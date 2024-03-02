في اليوم الـ148 للعدوان على غزة| 17 شهيًدا جراء قصف الاحتلال 3 منازل في جباليا ودير البلح.. طائرات إسرائيلية تشن غارات عنيفة على مناطق وسط القطاع.. حملة اقتحامات واسعة على مدن وبلدات فلسطينية

نفذت آلة الحرب الإسرائيلية في اليوم الـ 148 للعدوان على غزة، عدة قصفات عنيفة على أماكن متفرقة داخل القطاع، وتزايد عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، ليرتفع عدد الشهداء إلى 30228 شهيدًا فلسطينيًا، وإصابة نحو 71377 فلسطيني، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين الذين ما زالوا تحت ركام المباني المنهارة جراء القصف المستمر من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية.

17 شهيدًا جراء قصف الاحتلال 3 منازل بقطاع غزة

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية 3 منازل في دير البلح وجباليا، بقطاع غزة، ونتج عن تلك القصف استشهاد 17 مواطنًا فلسطينيًا، وإصابة آخرين، وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الشهداء والجرحى تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، وأن طواقم الدفاع المدني ما زالت تبحث عن ضحايا في ركام المنازل المستهدفة.

واستشهد الفتى الفلسطيني، محمد مراد الديك (17 عامًا)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية التابعة لها، تتعامل مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس.

كما أوضحت، أن الإصابة نتيجة المواجهات التي حدثت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة كفر نعمة قرب رام الله، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

واستشهد، اليوم السبت، ثلاثة نازحين فلسطينيين، بسبب القصف المكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مسجدًا شرق دير البلح.

اقتحامات إسرائيلية واسعة على مدن وبلدات فلسطينية

اقتحمت الآليات العسكرية الإسرائيلية، بلدتي بني نعيم ويطا في محافظة الخليل، وتجولت قوات الاحتلال في الشوارع، دون الإبلاغ عن أي إصابات أو اعتقالات .

كما داهم جنود الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود للمواطن الفلسطيني سليم حامد، في بلدة عزون شرق قلقيلية، وتمت المداهمة بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة، معززة بعدة آليات عسكرية، وتمركزت في الحارة الشامية بالبلدة .

وفي قرية جبع جنوب مدينة جنين، استهدفت المقاومة الفلسطينية، قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال القرية، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، خلال اقتحام المدينة بعدة آليات عسكرية وعدد كبير من الجنود الإسرائيليين.

وانسحبت جنود الاحتلال من مدينة قلقيلية، بعد اقتحام دام لأكثر من 3 ساعات، وقام الاحتلال بتخريب ممتلكات المواطنين في شوارع المدينة، وحطم جيش الاحتلال، عددًا من الجداريات الوطنية الفلسطينية داخل حي كفر سابا.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية، بالإضافة إلى عدد من الآليات العسكرية، وجابت الآليات الشوارع داخل مدينة نابلس.

بايدن: نأمل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن واشنطن ليست متأكدة من موعد إنزال أول دفعة من المساعدات جوًا إلى قطاع غزة.

وأضاف، الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تأمل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان ، لكننا لم نقترب من ذلك حتى الآن.

كما أكد بايدن أن الإدارة الأمريكية تثق في أن إسرائيل سوف تحقق في ملابسات حادث توزيع المساعدات في قطاع غزة.

وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، أن إنزال المساعدات إلى غزة جوًا ليس بديلًا عن إيصالها برًا، وأن واقعة "النابلسي" في شمال غزة أكدت ضرورة إيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات.

يذكر أن، يوم الخميس الماضي، استشهد أكثر من 100 مواطن فلسطيني وإصابة المئات، جراء النيران الإسرائيلية التي فتحها الجيش الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية بمنطقة دوار النابلسي.