استشهاد ثلاثة من النازحين إثر قصف طائرات الاحتلال مسجد شرق دير البلح

استشهد، اليوم السبت، ثلاثة نازحين فلسطينيين، جراء قصف طائرات الاحتلال مسجدًا شرق دير البلح، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وتزايدت اليوم، أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، جراء القصف المدفعي الإسرائيلي، والغارات الجوية المستمرة على كافة أنحاء قطاع غزة، فاستشهد، منذ قليل، 15 مواطنًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى الفلسطينيين، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا شرق دير البلح، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وتم وصول عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر غارات الاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي، مسجد البخاري بدير البلح وسط قطاع غزة، ونفذت طائرات الاحتلال الحربية، قصفًا على منزل في منطقة البصة في دير البلح وسط القطاع.