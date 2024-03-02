14 سفيرًا من دول أمريكا اللاتينية يزورون دير الأنبا أنطونيوس بأطفيح

استقبل الأنبا زوسيما أسقف أطفيح أربعة عشر من السفراء بأمريكا اللاتينية، في دير القديس الأنبا أنطونيوس بقرية الميمون التابعة للإيبارشية.



كما رافق الوفد رئيس مجلس مدينة أطفيح ومدير عام السياحة بمحافظة الجيزة وعدد من النواب والقيادات الأمنية بالمحافظة.



حيث جاءت فعاليات الزيارة ضمن تنظيم وزارة الخارجية المصرية والغرفة العربية البرازيلية بالقاهرة، وبالتنسيق مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



هذا وأبدى الضيوف إعجابهم الشديد بمعالم الدير الأثرية باعتباره مهد الرهبنة في العالم، وشارك في استقبال الزائرين عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والآباء الرهبان.