التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين باريس سان جيرمان وموناكو

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه موناكو، التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب استاد لويس الثاني، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، رغم سيطرة الضيوف على أغلب مجريات اللعب.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة، بينما يأتي موناكو في المركز الثالث وفي رصيده 41 نقطة.

دخل باريس سان جيرمان، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: جيانلوجي دونارونا

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نوردي موكيلي - لوكاس بيرالدو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كارلوس سولير - مانويل أوجارتي - فيتينيا

وفي الهجوم: كيليان مبابي - جونسالو راموس - ماركو أسينسيو.