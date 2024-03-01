قطر والأمم المتحدة تُناقشان تسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة

شدد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، على ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل مستدام لضمان استمرار دخول المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصةً في شمال القطاع.

وخلال لقاء جمع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، تمّ بحث آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآلية الأمم المتحدة لتسريع وصول شحنات الإغاثة الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

وأكد الخليفي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار، معربًا عن دعم قطر لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.

من جانبه، أعرب جريفيث عن شكره لقطر على دعمها المستمر للأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والإغاثية، وجهودها في عملية الوساطة في غزة.

وتأتي هذه المحادثات في ظلّ تصاعد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من 2 مليون فلسطيني من نقصٍ حادّ في الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية.