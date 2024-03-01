إيطاليا تؤكد رفضها إرسال جنود إلى أوكرانيا

جدد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، موقف بلاده الرافض لإرسال جنود إيطاليين إلى الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أن روما "ليست في حالة حرب مع روسيا".

وأوضح تاياني، خلال مؤتمر صحفي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، أن إيطاليا تدافع عن استقلال أوكرانيا والقانون الدولي، لكنها تفعل ذلك من خلال "الدعم السياسي والمالي" و"إرسال مواد عسكرية" و"المساهمة في إعادة الإعمار".

ونفى الوزير الإيطالي صحة أيّة خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، سواء من قبل إيطاليا أو أي دولة أخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال تاياني: "لا أحد فكر على الإطلاق بإرسال قوات، بغض النظر عن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن موقف بلاده ثابت ولن يتغير، وأن روما ستواصل "الدفاع عن القانون الدولي" من خلال دعمها لأوكرانيا.

وتأتي تصريحات تاياني بعد تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار فيها إلى أن إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا "لا يمكن استبعاده".

وتثير مسألة إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا جدلًا واسعًا في أوروبا، حيث تُعارض بعض الدول، مثل ألمانيا وإيطاليا، هذه الخطوة، بينما تدعمها دول أخرى، مثل بولندا وفرنسا.

ويُعدّ موقف إيطاليا من هذه المسألة ذا أهمية خاصة، نظرًا لكونها من أكبر الدول في أوروبا وأحد الأعضاء المؤسسين لحلف شمال الأطلسي.