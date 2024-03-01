مهرجان شباب الجنوب يفتتح دورته الثامنة ويكرم كوكبة من رموز الفن.. صور

افتتحت مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان المسرحى الدولي لشباب الجنوب بقصر ثقافة قنا، والذى تستمر فعالياته حتى 6 مارس الجاري، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى.

شهد حفل الافتتاح العديد من المفاجآت كان أبرزها تقديم حفل استعراضى تناول التراث النوبى، والتنورة، والتحطيب من التراث الصعيدى، وأغنية تناولت تاريخ الكتاب الذين تألقوا فى الدراما الصعيدية وأبرزهم محمد صفاء عامر وعبد الرحمن الشرقاوى، قدمتها فرقة الفنون الشعبية بقنا، من إخراج الفنان محمد مصطفى، وتقديم الكاتب بكر ى عبد الحميد.

كما شهد الافتتاح عرض المسرحية العراقية "طقوس الحطب" والتى نالت إعجاب الجمهور لرسالتها الرافضة للحروب.

وتحدث رئيس المهرجان الناقد هيثم الهوارى، عن أهداف المهرجان، قائلا: إن سبب اختياره لإقامة الدورة الثانية فى قنا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ومشروع تنمية القرية، وإقامة 8 مكتبات جديدة فى القرى.

وأضاف الهواري، أن سبب اختيار العراق ضيف شرف المهرجان أن المسرح العراقى من المسارح القديمة بالعالم العربى، والمهمة.

وكرم رئيس المهرجان مجموعة من الفنانين والشخصيات البارزة لدورهم فى تنشيط الحركة الفنية والثقافية وإنجاح المهرجان، من بينهم: النجم سامح حسين، والذى نشر البهجة بين أهالى قنا والتقط أغلب الحضور الصور معه خاصة الأطفال، وكذلك كرم المهرجان النائب حمادة الجبلاوى، عضو مجلس النواب، والفنان هانى كمال، واسم الفنان الراحل عبد الرحمن الشافعى والذى تسلمها نجله الفنان أحمد الشافعى، والفنانة عزة لبيب، وابنة قنا الفنانه فاطمة حسن، والفنان العراقى باسم قهار.

واختارت ادارة المهرجان من جمهورية العراق ضيف الشرف هذا العام كلا من اسم الفنان الراحل حقى الشبلى مؤسس المسرح العراقى وتسلمها الفنان منير راضى، والمخرج السودانى حاتم على، والمخرج الإسبانى الكبير باتى دومينيك.

كما كرم الأتحاد المغربى للفنانين المسرحيين الناقد هيثم الهوارى لدوره الملموس فى الحركة المسرحية.

يتنافس على مسابقات المهرجان 26عرض تم اختيارهم من 365 عرض من جميع انحاء العالم.

تقام الفعاليات فى 12 موقع هى قصر ثقافة قنا، وقصر ثقافة نجع حمادى، وقصر ثقافة قوص، ومركز شباب العمال، والكنيسة الإنجيلية، ومستشفى الأورام، ومركز شباب دندرة، ومركز شباب الطويرات، مركز شباب البياضية.. الجبلاوى، مركز شباب الدوما بالإشراف الشرقية، ومدينة دريمز، بالإضافة إلى إقامة سرادق ومسرح كبير فى مدينة جاردينيا بقنا الجديدة لإقامة الفعاليات.

وتنظم ادارة المهرجان معرضا للحرف التراثية والبيئية، يتضمن عدد كبير من المشغولات اليدوية والبيئية وكذلك الحرف التراثية التى قام بها أبناء محافظة قنا والذين حصلوا على ورش تدريبية فى مجال تصنيع الحرف اليدوية والتراثية.

يستضيف المهرجان 70 شاب من الاقاليم المختلفة الذين يرغبون فى حضور الورش التدريبية مجانا فى دورته الثامنة، والورش التدريبية هى ورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، التأليف باستخدام التراث للكاتب بكرى عبد الحميد، الديكور د. عايدة علام، والإضاءة للمهندس أبو بكر الشريف، والدراما والمسرح للمخرج الإسباني باتى دومينيك، وصناعة العرائس للفنان أحمد ابو طالب، والمكياج للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي، وورشة الموسيقى والغناء المسرحي للموسيقار محمد مصطفى، وورشة التصوير المسرحى للمصور الصحفى حسن عمار، ورشة تعليم اداء وتحريك العرائس الماريونت للفنانة إيمان فتوح.

يصدر المهرجان 8 مطبوعات هذا العام عن دار حابى، وتشهد إصدارات هذا العام تنوع وإبداع دولى من مصر، والمغرب، والعراق، والأردن، منها: كتاب عصام السيد.. المُعلم من تأليف باسم صادق،211 فهرنهايت للكاتب بكرى عبد الحميد، صفحات موجزة من المسرح العراقي للمؤرخ العراقي الكبير ا.د. علي الربيعي، صورة المسرح المصرى من فؤاد دوارة إلى عمرو دواره المؤلف المغربى د. عبد الرحمن بن زيدان ،عبد الرحمن الشافعى .. زمار الحى الذى ِيُطرب المؤلف د. محمد أمين عبد الصمد، وكتاب النصوص الفائزة فى مسابقة التأليف المسرحي وفاز بها كتاب من مصر، والعراق، والأردن وكتيب الدورة الثامنة وأخيرا كتاب 9 سنوات من الإنجازات.

وتوفر أكاديمية الفنون 10 منح دراسية مجانية للفائزين المصريين والهدف من هذه المنح هو العمل على ثِقل مواهب الشباب المصري في محافظات الصعيد بالدراسة الأكاديمية.