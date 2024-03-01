محافظ كفر الشيخ ينقل تعازي رئيس الجمهورية لأسر ضحايا معدية نكلا

قدم، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، واجب العزاء لأسر وأهالي ضحايا حادث غرق معدية نكلا بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وذلك بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفرالشيخ، ناقلاً لهم عزاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

واعربً عن بالغ حزنه لمصابهم الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

أكد محافظ كفرالشيخ، وقوف المحافظة بجانب أبنائها في جميع الأوقات وخاصة في الأزمات والمحن، وتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوى لأسر ضحايا حادث معدية نكلا الأليم الذي راح ضحيته 8 من خيرة شباب قرية ميت الديبة بكفرالشيخ وهم، " سيف إبراهيم هنداوي يونس، 19 سنة، عبدالرحمن ياسر فتحي عبدالوهاب، 21 سنة، أحمد عز الدين الغرياني، 19 سنة، ايهاب محمد عبدالنبي الشناوي، 19 سنة، حمدي اسامة حمدي الشاملي، 20 سنة، محمود إبراهيم محمود أبو عامر، 21 سنة، سامي فؤاد عابدين سعد الدين، 29 سنة، محمود محمد السيد ابو عامر، 24 سنة"، متمنيًا الشفاء للمصابين وهم "اسامة رشدي الجربه، حسن الشربين أحمد محمد".

وقدم الشكر للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية_مدير أمن الجيزة، والنائب ياسر منير، والنائبة مها شعبان، أعضاء مجلس النواب، لجهودهم المبذولة في هذا الحادث الأليم.

كما قدم الشكر لعمدة نكلا" عبدالحميد أبو إبراهيم" على رأس الأهالي المشاركين في عمليات البحث والعثور على جثامين أبنائنا، من قرى" نكلا وأبو ربيع"، وحضوره على رأس وفد من قرية نكلا لتقديم واجب العزاء لأسر أبنائنا بقرية ميت الديبة، ومواساتهم في مصابهم الأليم، معرباً عن خالص شكره لجميع المشاركين في عمليات الإنقاذ خاصة شبابنا من قرى " نكلا وأبو ربيع" والقرى المجاورة بمحافظة الجيزة.

من جانبهم، أعرب أهالي قرية ميت الديبة عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ كفرالشيخ على حضوره لتقديم واجب العزاء، مشيدين بمتابعته اللحظية للحادث وحرصه على رعايتهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والنائب ياسر منير، وباسم حجازي، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

ولقي 8 شباب من أبناء قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين ، مصرعهم غرقاً، أثناء عبورهم نهر النيل بمعدية قبالة قرية نكلا التابعة لمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة ، لممارسة عملهم .

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