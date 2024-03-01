القاهرة الإخبارية: طائرة مصرية تسقط مساعدات إنسانية بجباليا شمال غزة

أكدت مصادر مطلعة لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم إسقاط مساعدات إنسانية جوية عبر طائرة مصرية بمنطقة مخيم جباليا شمال قطاع غزة لحمولة 6.7 طن، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».



وأوضحت المصادر أنه سيتم استئناف الإسقاط المصري الإماراتي الأردني للمساعدات الإنسانية غدًا.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الأحياء السكنية، مضيفًا: «طواقمنا تحاول تقديم الإسعافات الطبية قدر الإمكان»، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وطالب بمستشفيات ميدانية وإيفاد وفود طبية لأن مستشفيات القطاع عاجزة عن تقديم العلاج للجرحى.