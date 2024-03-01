نائب رئيس جامعة الزقازيق تتابع تجهيزات القافلة التنموية الشاملة لقرية أولاد سيف

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة التى تتوجه صباح غداً السبت لقرية أولاد سيف مركز بلبيس بالشرقية ، وذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين .

ويشارك في القافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ، والإرشاد الزراعي ، وحملة للكشف عن أمراض الثدى ، والسكر والضغط.

تشتمل القافلة أيضاً على تخصصات طبية هى ( الباطنة والعظام والأطفال والصدر والقلب ) ، كما تشارك فيها مديرية الطب البيطرى والأوقاف ، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.