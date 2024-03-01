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الجمعة 01 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

نائب رئيس جامعة الزقازيق تتابع تجهيزات القافلة التنموية الشاملة لقرية أولاد سيف

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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تابعت  الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة التى تتوجه صباح غداً السبت لقرية أولاد سيف مركز بلبيس بالشرقية  ، وذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين .

ويشارك في القافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ، والإرشاد الزراعي ،  وحملة للكشف عن أمراض الثدى ، والسكر والضغط.

تشتمل القافلة أيضاً على تخصصات طبية هى ( الباطنة والعظام والأطفال والصدر والقلب ) ، كما تشارك فيها مديرية الطب البيطرى والأوقاف ، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.

الاكثر احتياجا الدورات التدريبية السيد رئيس الجمهورية القافلة التنموية الشاملة الندوات التوعوية