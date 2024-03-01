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الجمعة 01 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. غرفة ملابس الأهلي في استاد القاهرة "صور"

غرفة ملابس الأهلي
غرفة ملابس الأهلي في استاد القاهرة الدولي
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نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورا لغرفة ملابس الفريق في استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في السادسة مساء اليوم الجمعة بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 

وتحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة الي استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في السادسة مساء اليوم الجمعة بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة تحدث فيها عن طريقة اللعب وتحفيظ كل لاعب واجباته في اللقاء الذي يجمعهما بعد قليل.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بينما ضمن فريق يانج أفريكانز الصعود أيضا حيث يمتلك 8 نقاط في المركز الثاني

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