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الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الجيش السوري يسقط 7 طائرات مسيرة للإرهابيين في إدلب والرقة

الطائرات المسيرة
الطائرات المسيرة
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أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم عن إسقاط وحدات من الجيش السوري لعدد من الطائرات المسيرة تابعة للتنظيمات الإرهابية في ريفي إدلب والرقة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي إدلب والرقة تمكنت من إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية، (اثنتان منها أميركية الصنع) حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والسكان المدنيين في القرى والبلدات الآمنة في المناطق المذكورة".

وتأتي هذه العملية في إطار جهود الجيش السوري المستمرة لمكافحة الإرهاب وحماية المدنيين من هجمات التنظيمات الإرهابية.

وتُعدّ هذه العملية إنجازًا هامًا للجيش السوري، حيث تُظهر قدرته على التصدي للتهديدات الإرهابية باستخدام أحدث التقنيات.

وتؤكد هذه العملية أيضًا على التزام الجيش السوري بحماية أمن واستقرار البلاد.

يُشار إلى أنّ الجيش السوري قد أسقط العديد من الطائرات المسيرة خلال الأشهر الماضية، مما يُشير إلى تطور قدراته في مجال مكافحة الإرهاب.

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