"آليات مكافحة الفساد في المؤسسات".. برنامج تدريبي بجامعة القناة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على دور الجامعة ومسئوليتها المجتمعية في نشر الوعي والتثقيف بقضايا وتحديات الوطن، وإيجاد الحلول لها، من خلال وضع الأبحاث العلمية في خدمة المجتمع.

جاء ذلك تعليقا على تنظيم الجامعة لبرنامجها التدريبي المتميز عن "آليات مكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات"، على مدى يومين.

وتابع "مندور" أن الجامعة حريصة على المشاركة الفعالة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، وهي تقدم مجموعة برامجها عن الفساد وآليات مكافحته، في إطار مشاركاتها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المرحلة الثالثة، والتي أطلقتها هيئة الرقابة الإدارية المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قام بالتدريب خلال البرنامج الدكتور عبد الرحيم علي مدير مركز تنمية الموارد البشرية، حيث تناول مفهوم الفساد وأشكاله.

وقسم مظاهر الفساد الإداري إلى 4 مجموعات تسمل:

المجموعة الأولى (الفساد التنظيمي) ويتمثل في عدم احترام وقت العمل، إفشاء أسرار العمل، عدم تحمل المسئولية، وعدم الالتزام بتعليمات وأوامر الرؤساء.

المجموعة الثانية( الانحرافات السلوكية)

وتتمثل في عدم المحافظة على كرامة الموظف، سوء استعمال السلطة، المحسوبية، والوساطة.

المجموعة الثالثة( الانحرافات المالية)

المجموعة الرابعة( الانحرافات الجنائية) كما في الرشوة، التزوير، والاختلاس العام.

هذا وتطرق كذلك إلى الآثار المترتبة على الفساد ومنها:

هز ثقة الجمهور في منظمات المجتمع، إثراء القلة على حساب الأغلبية، وشيوع عدم الاستقرار والممارسات اللاأخلاقية، وزيادة فرص الجريمة المنظمة، والتقليل من ثقة المستثمر الوطني والأجنبي.

هذا وقام بالإشراف على تنفيذ البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

واستهدف 28 متدرب من أفراد المجتمع الخارجي، بالإضافة للعاملين بإدارات الجامعة المختلفة.