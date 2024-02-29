شاهد.. السفير البريطاني يشيد بجودة الخدمات الطبية بـ«التأمين الشامل» فى أسوان

أثنى السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلي، على جودة الخدمات التي تقدمها وحدة طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بقرية المنصورية بمحافظة أسوان، مؤكدًا أهمية هذه الخدمات في تحسين صحة المواطنين، قائلًا «رغم وجود الوحدة بقرية بسيطة إلا أنها تقدم الخدمات الطبية المتميزة وبأعلى معايير الجودة العالمية وذلك كله نتاج جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل».

جاء ذلك خلال تفقده الأقسام المختلفة بالوحدة، والتعرف على رحلة المريض داخل المنشأة، والاطلاع على طبيعة الخدمات التي تقدمها الوحدة والتي تمثل 80%من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن، ومعايير إحالة الحالات التي تحتاج مستوى متقدم من الرعاية الصحية إلى المستشفيات سواء التي تقدم الخدمات الثانوية أو الثالثية.

كما التقى السفير بايلي بالأطقم الطبية والإدارية للوحدة، واستطلع آراء المواطنين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم على أرض الواقع، والذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

جاء ذلك على هامش استقبال هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السيد جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، وذلك خلال زيارته لعدد من المنشآت التابعة للهيئة بمحافظة أسوان.

كما أشاد السفير بايلي بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الصحة، مؤكدًا على حرص بلاده على دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إشادة السفير البريطاني لدى القاهرة، وقال: تعكس هذه الإشادة جودة الخدمة الطبية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا على جسور الثقة القوية والتعاون المشترك والمثمر بين مصر والمملكة المتحدة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية الى أن مصر وبريطانيا تتبنيان منهجية واحدة للرعاية الصحية الأولية، ونموذج صحة الأسرة هو المدخل الرئيسي للتغطية الصحية التأمينية، لافتًا أن أول بعثة لأطباء الأسرة بهيئة الرعاية الصحية تم تدريبها بإنجلترا مع بداية إطلاق منظومة التغطية الصحية الشاملة في مصر.