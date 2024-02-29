جامعة أسيوط تنظم بطولة كرة القدم الخماسية لطلاب كليات طب الأسنان على مستوى المحافظة

نظمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ بطولة كرة القدم الخماسية لطلاب كليات طب الأسنان بمحافظة أسيوط، والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب بكلية طب الأسنان بالجامعة تحت عنوان: Dentistr League2024؛ وذلك في إطار حرص الجامعة على تحقيق التكامل، والتعاون، والمنافسة بين طلاب الجامعات في المحافظة، وتنفيذًا لخطة الأنشطة الطلابية التي تنظمها في كافة المجالات الثقافية، والاجتماعية، والرياضية، والفنية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على تقديم أنشطة متنوعة؛ لتحقيق التكامل، والتعاون بين طلاب جامعات المحافظة، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل نموذجًا أصيلًا للقيم الرياضية، وخلق جو من التنافس الشريف بين الفرق المشاركة من مختلف جامعات المحافظة، وتحقيق التكامل بين جامعات المحافظة في مختلف المجالات التعليمية، والبحثية، والأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط الرياضي؛ لما يمثله من أهمية في بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، وركيزة أساسية في الحفاظ على صحة، وسلامة الإنسان، وصقل شخصيته، وفتح مداركها.

وأشاد الدكتور أحمد عبدالمولى؛ بجهود القائمين على تنظيم البطولة، وظهورها بتلك الصورة المتميزة، والمشرفة لجامعة أسيوط، وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات المشاركة من كليات طب الأسنان، وهي: أسيوط الحكومية، والأهلية، وسفنكس، وبدر، وجامعة الأزهر؛ لإبراز مواهبهم، وقدراتهم الرياضية المتنوعة، مشيرًا إلى أن نتائج البطولة أسفرت عن حصول كلية طب الأسنان- جامعة الأزهر على المركز الأول، وطب أسنان- جامعة أسيوط على المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث كلية طب الأسنان- جامعة سفنكس.

تأتي الفعالية تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتورة صفاء مرزوق تهامي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمد بدوي وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ناهض مدير مستشفى طب الأسنان الجامعي، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ أحمد أنس مدير رعاية الشباب بكلية طب الأسنان، والسادة أعضاء هيئة التدريس، ومشرفي، وأخصائي الأنشطة الطلابية من كليات طب الأسنان بجامعات محافظة أسيوط.

