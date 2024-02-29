تعرف على خطة مديرية الأوقاف بالجيزة خلال شهر رمضان

ناقش اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع المجلس التنفيذي، خطة مديرية الأوقاف ومنطقة الجيزة الأزهرية ووعظ الجيزة، خلال شهر رمضان المبارك، لإقامة وتنظيم الشعائر الدينية والتي تشهد هذا العام استمرار تنظيم الندوات التثقيفية بالمساجد الكبرى بمشاركة أساتذة جامعة الأزهر.

كما أكد المحافظ على عقد جلسات الوعظ بمراكز الشباب ودور الثقافة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بنطاق المحافظة والدفع بالواعظين لإلقاء الدروس الدينية بالتجمعات والمقاهي.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشرطة المرافق بمنع الإشغالات بمحيط المساجد ودور العبادة لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين ومتابعة دورية لحالة النظافة على مدار الــ 24 ساعة.