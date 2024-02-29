بمشاركة 200 شركة.."رئيس هيئة المعارض" يفتتح معرض القاهرة الدولى بحضور محافظا القاهرة ودمياط 

افتتح اللواء شريف الماوردى رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024، بنسخته الجديدة الـ57 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وذلك خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس المقبل وتم اختيار ليبيا لتكون ضيف شرف المعرض هذا العام فى نسخته السابع والخمسون، بجانب مشاركة دولتى الكويت ونيبال

وشارك فى الافتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعبد الله الحرز رئيس الوفد الكويتى ووسام جمعة مندوبا عن وزارة التجارة والصناعة الكويتيةوعصام العول رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية وعزيز عبد العزيز رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة الليبى كما شارك فى حفل الافتتاح سوشيل كمار سفير دولة نيبال بالقاهرة



ورحب اللواء شريف الماوردى بالوفود العربية المشاركة بالمعرض ضيوف مصر من الدول (الكويت – نيبال)، وضيف شرف هذه الدورة دولة ليبيا، كما رحب بالعارضين الوطنيين الذين يمثلون هذا الصرح العظيم للصناعة المصرية.

وقال الماوردى، إنه يشارك في المعرض لهذا العام مختلف القطاعا ت الإنتاجية والمحافظات والغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية وجهاز تنمية المشروعات ومركز تحديث الصناعة إلى جانب وزارتي الانتاج الحربي والداخلية ممثلة فى منافذ امان، حيث بلغ عدد الشركات ما يزيد عن 200 شركة وذلك على مساحة عرض 16000 متر مربع

وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ان الهيئة بذلت جهدا كبيرا ليخرج معرض القاهرة الدولي بهذه الصورة المشرفة التي تليق بهذا الحدث وبدور الهيئة الريادي في صناعة المعارض حيث نسعى للوصول إلى الأسواق الواعدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية والتجمعات الاقتصادية التي تكون مصر عضوا فيها وربط أنشطة الهيئة بإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتسويق وتصدير المنتجات والصناعات المصرية لكافة دول العالم.

ويعد معرض القاهرة الدولي حدث تجاري راسخ يسهم في تحقيق المنافسة بين الشركات والتي ينتج عنها رفع جودة المنتجات و تقديمها بأسعار منافسة .

وقال رئيس الهيئة، إن الشركات العارضة من المجالس التصديرية للصناعات الغذائية والجلود والصناعات الكيماوية والأسمدة والحاصلات الزراعية، وأيضا جهاز المشروعات الصغيرة ومركز تحديث الصناعة والغرفة التجارية بدمياط بجانب الخدمات البنكية "بنك مصر وبنك القاهرة " وخدمات البريد المصرى ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر ومشاركة حزب حماة الوطن .

وأضاف رئيس الهيئة، أن الشركات العارضة تقوم بعرض منتجاتها من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات اليدوية والمراتب والسجاد والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية واليدوية كما يضم المعرض منتجات المحافظات والغرف التجارية والصناعية وتحظى المعروضات بتخفيضات كبيرة إلى جانب إتاحة امكانية التقسيط بدون فوائد .

وأوضح رئيس الهيئة، أن الدول المشاركة "ليبيا" الشقيقة، وتشارك بوفد يضم 7 شركات تعمل فى مجال الاستثمارات الصناعية والعقارية والخدمات القابضة والتأمين .

كما يضم المعرض مشاركة دولة الكويت الشقيقة بنحو 10 شركات تعمل فى مجالات الإنشاءات والصناعات الكهربائية والأسمنت والأعمال الخشبية والتغليف وصناعات البحر والأغذية الخفيفة والحلويات، كما تشارك دولة نيبال بمنتجاتها.