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الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

لجذب الاستثمارات الأجنبية.. السيسى يصدق على تعديلات قانون بشأن الأراضى الصحراوية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 11 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والذي وافق عليه مجلس النواب.

يأتي القانون في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهما في الاقتصاد العالميإذ يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية
كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 14 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمن القانون زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية .

ويتضمن التعديل دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مجلس النواب